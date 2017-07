Deutscher Autoabsatz knickt im Juni ein - Ausländische Hersteller legen zu

Die Autoverkäufe in Deutschland sind im Juni eingeknickt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Neuzulassungen um drei Prozent auf 327 800 Autos zurück, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag in Berlin bekanntgab. Für das erste Halbjahr steht für die Industrie dennoch ein Zulassungs-Plus von drei Prozent auf gut 1,7 Millionen Autos zu Buche. Die deutschen Hersteller hatten davon in der Summe allerdings wenig.