Deutscher Bierabsatz im August zweistellig gesunken

Im Vergleich der einzelnen Bundesländer wird der grösste Rückgang für Rheinland-Pfalz und Saarland mit minus 18,6 Prozent ausgewiesen. Auch in den beiden Bundesländern mit der grössten Bierproduktion, Bayern und Nordrhein-Westfalenn verzeichnete die Branche deutliche Rückgänge von 12,6 Prozent beziehungsweise 7,3 Prozent. Lediglich in Sachsen-Anhalt konnte die Braubranche demnach im August des laufenden Jahres den Bierabsatz steigern. Das Plus wird hier mit 2,9 Prozent beziffert.

Die ersten neun Monate 2019 zusammengenommen, weisen die Statistiker ein Absatzminus von 2,8 Prozent bei alkoholhaltigem Bier und Biermischgetränken aus. Alkoholfreies Bier, das seit Jahren in der Gunst der Verbraucher steigt, ist nicht in der Statistik enthalten. Die Brauereien hatten im heissen Sommer 2018 deutliche Zuwächse erzielt, somit ist das Vergleichsniveau hoch. Ein wichtiger Implusgeber für die Branche war 2018 zudem die Fussball-Weltmeisterschaft./vd/DP/fba

(AWP)