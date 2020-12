Deutscher Detailhandel: Weihnachtsgeschäft auch in zweiter Adventswoche schwach

Trotz einer leichten Verbesserung in der zweiten Adventswoche läuft das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel aus Sicht des Handelsverbands Deutschland (HDE) weiter schlecht. "Die Lage ist nach wie vor insbesondere in den Innenstädten dramatisch", teilte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Sonntag mit.