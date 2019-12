Deutscher Einzelhandel setzt auf letzte Adventswoche

Im Weihnachtsgeschäft setzen die Einzelhändler in Deutschland auf die letzte Adventswoche. Für viele Läden ist die Woche vor dem vierten Advent die umsatzstärkste Zeit des Jahres, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag betonte. Mit den Geschäften in der vergangenen Woche zeigte sich die Branche weniger zufrieden. "Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel reichte in den Tagen vor dem dritten Advent nicht an das gute Niveau der Vorwoche heran", bilanzierte der HDE unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage.