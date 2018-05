Deutscher Immobilienkonzern Alstria Office sieht sich nach Jahresstart auf Kurs

Der Immobilienkonzern Alstria Office sieht sich nach einem soliden Jahresstart auf Kurs. Der Umsatz dürfte 2018 wie angekündigt rund 187 Millionen Euro erreichen, kündigte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Bei dem für Immobilienunternehmen wichtigen operativen Gewinn - gemessen am Fund from Operations (FFO) - peilt das Management weiterhin etwa 110 Millionen Euro an.