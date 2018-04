Deutscher Maschinenbau profitiert von weltweit starker Nachfrage

(Ausführliche Fassung) - Wachsende Sorgen um die Zukunft des Freihandels haben die Nachfrage nach Maschinen "Made in Germany" bislang nicht gedämpft - im Gegenteil. Im Februar erhielt die exportorientierte Branche 13 Prozent mehr Aufträge als im Vorjahresmonat, wie der Maschinenbauverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Branche schnitt damit deutlich besser ab als die deutsche Industrie insgesamt.