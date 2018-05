Deutscher signalisiert Bereitschaft für EZB-Präsidentschaft

"Ich denke, jedes Mitglied im EZB-Rat sollte den Gestaltungswillen mitbringen, auch in einer anderen Rolle an der Geldpolitik mitzuwirken", sagte Weidmann mehreren Zeitungen in Deutschland und Frankreich auf die Frage, ob er für das Amt bereitstehe.

Weidmann bedauerte in dem Interview, dass die Nachfolge-Diskussion so früh begonnen habe. Auf die Frage, vor welchen Herausforderungen der neue EZB-Präsident stehe, sagte er: "Es geht jetzt nicht mehr darum, auf die Krise zu reagieren, sondern die Geldpolitik wieder zurück in vertrauteres Terrain zu führen und die geldpolitische Strategie für die Zukunft abzustecken."

Weidmann sprach sich für eine Beendigung der umstrittenen Anleihekäufe der EZB bis zum Jahresende aus. "Die Anleihekäufe werden zwar noch bis mindestens September weitergehen, das hat der EZB-Rat so beschlossen. Die Märkte rechnen aber damit, dass die Ankäufe nicht über das Jahresende hinaus fortgeführt werden." Er halte es für vernünftig, bald für Klarheit zu sorgen und ein Enddatum anzukündigen.

(AWP)