Deutscher Tankstellenverband erwartet schnellen Spritpreis-Anstieg

Autofahrer in Deutschland müssen sich mit Ende des sogenannten Tankrabatts auf deutlich höhere Spritpreise einstellen. Der Bundesverband freier Tankstellen (BFT) erwartet ein deutliches Plus in der Nacht zu Donnerstag beziehungsweise in den frühen Morgenstunden des 1. Septembers. "Ich gehe davon aus, dass wir da zunächst einen grossen Preisaufschlag sehen", sagte der Verbandsvorsitzende Duraid El Obeid der Deutschen Presse-Agentur. "Im Tagesverlauf und in den kommenden Tagen wird das dann aber sicher wieder etwas abschmelzen, wenn Wettbewerbseffekte einsetzen."