Deutsches Baugewerbe erhält weiterhin viele Aufträge

Das deutsche Bauhauptgewerbe hat im September erneut viele Aufträge erhalten. Ihr Wert stieg im Vergleich zum August um 3,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Verglichen mit dem Vorjahresmonat lag das preisbereinigte Volumen sogar um 7,9 Prozent höher. In den ersten neun Monaten des Jahres hat das Neugeschäft der Betriebe real um 3,4 Prozent zugelegt. Da gleichzeitig wegen der hohen Nachfrage auch kräftige Preissteigerungen durchgesetzt wurden, hatten die Unternehmen nominal sogar 8,5 Prozent mehr in ihren Auftragsbüchern./ceb/DP/jha