Deutsches Oberverwaltungsgericht verweist Google-Streit an EU-Gerichtshof

Das Oberverwaltungsgericht Münster verweist einen Streit zwischen Google und der Bundesnetzagentur um den E-Mail-Service GMail an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Einen entsprechenden Beschluss hat das OVG am Montag verkündet. Da der Fall eine "unionsrechtliche Dimension" habe, setzt das Gericht in Nordrhein-Westfalen - dem Sitz der Bundesnetzagentur - das Verfahren in Deutschland aus, sagte der Vorsitzende Richter des 13. Senats, Ulrich Lau, zur Begründung.