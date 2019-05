Deutschland: Auftragseingang in Baubranche geht zurück

Die Baubranche kann ihr hohes Tempo nach Monaten boomender Geschäfte nicht halten. Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe lag im März um 1,9 Prozent unter dem Wert des Februars, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Grund sei das "mittlerweile sehr hohe" Niveau in der Branche: Im milden Winter hatten die Geschäfte am Bau gebrummt. Im gesamten ersten Quartal ging der Auftragseingang gemessen am Schlussquartal 2018 ebenfalls um 1,9 Prozent zurück. Es sei aber noch zu früh, um eine Trendwende auszurufen, hiess es.