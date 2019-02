Der Auftragseingang in der deutsche Industrie hat im Dezember überraschend einen weiteren Dämpfer erhalten. Im Monatsvergleich sei er um 1,6 Prozent gesunken, teilte das Statistischen Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einen leichten Anstieg des Auftragseingangs um 0,3 Prozent gerechnet.