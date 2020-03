Deutschland: Baugenehmigungen steigen kräftig - aber weiter Stau am Bau

Die Baugenehmigungen für Wohnungen sind im vergangenen Jahr überraschend stark gestiegen. Sie kletterten um 4,0 Prozent auf 360 600 Zusagen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Darunter fallen sowohl Bewilligungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch Baumassnahmen wie Sanierungen und aufgestockte Etagen. Mehr genehmigte Wohnungen gab es seit der Jahrtausendwende in Deutschland nur 2016 mit mehr als 375 000.