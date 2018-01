Deutschland: Industrieaufträge sind überraschend gesunken

Der Höhenflug beim Auftragseingang in der deutschen Industrie hat sich im November nicht weiter fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, schrumpfte der Auftragseingang im Monatsvergleich um 0,4 Prozent. Trotz des Dämpfers spricht das Bundeswirtschaftsministerium weiter vor einer "positiven" Entwicklung. "In der Tendenz sind die Auftragseingänge kräftig aufwärtsgerichtet", hiess es in einer Stellungnahme.