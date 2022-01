In Deutschland ist die Produktion der Industrieunternehmen im November wieder gesunken. Im Vergleich zum Vormonat sei die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent geschrumpft, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um ein Prozent gerechnet.