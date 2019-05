Deutschland: Stellenboom schwächelt - Arbeitskräfte-Nachfrage im Mai rückläufig

Der jahrelange Stellenboom in Deutschland scheint vorerst gestoppt. Zum zweiten Mal in Folge hat sich die Nachfrage nach Arbeitskräften stärker abgeschwächt, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) bei der Veröffentlichung ihres Stellenindex BA-X für Mai am Dienstag in Nürnberg. Allerdings bewege sich die Zahl offener Stellen weiterhin auf hohem Niveau, werde aber schwächer, heisst es in einer BA-Mitteilung.