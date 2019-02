Deutschland-Tourismus mit neuntem Rekordjahr in Folge

(Ausführliche Fassung) - Deutschland ist als Reiseland so beliebt wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland um 4 Prozent auf den Bestwert von 477,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es war das neunte Rekordjahr in Folge. Der Boom hat allerdings auch Schattenseiten.