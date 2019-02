Die Wirte und Hoteliers in Deutschland haben im vergangenen Jahr 3,2 Prozent mehr umgesetzt als ein Jahr zuvor. Bereinigt um die Preissteigerungen stiegen die Erlöse noch um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Beherbergungsbetriebe konnten dabei mit 1,4 Prozent etwas schneller wachsen als die Gastronomie (+0,7 Prozent) und die Caterer (+1,2 Prozent).