Deutschland: Unternehmen kaufen wieder mehr Lastwagen

Lastwagen und andere schwere Nutzfahrzeuge verkaufen sich nach dem Corona-Einbruch wieder besser. Nach einem Absatzplus von sechs Prozent in Deutschland 2021 rechnet der Verband der Automobilindustrie in diesem Jahr damit, dass die Verkäufe um acht Prozent zulegen. In Europa werde eine ähnliche Entwicklung erwartet, teilte der Verband am Freitag mit. Lieferkettenprobleme und Materialmangel verhinderten jedoch eine stärkere Erholung; der westeuropäische Markt liege noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Europaweit seien im vergangenen Jahr 320 000 schwere Nutzfahrzeuge verkauft worden, 17 Prozent mehr als 2020./bf/DP/eas