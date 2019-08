Deutschland: Verhandlungen um Mindestlohn am Bau gestartet

Höhere Branchenmindestlöhne am Bau, gleiche Regelungen für qualifizierte Facharbeiter in Ost- und Westdeutschland: Bei den Tarifverhandlungen für die rund 800 000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe fordert die IG BAU deutliche Lohnzuwächse. Angesichts des Immobilienbooms erwarte man eine "kräftige Anhebung", erklärte die Gewerkschaft zum Start der Tarifverhandlungen in Wiesbaden am Freitag. Eine konkrete Forderung formulierte sie nicht. Verhandlungspartner sind der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), die zunächst kein Statement abgaben.