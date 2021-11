Devisen: Euro fällt nach Powell-Ernennung auf Tief seit Mitte 2020

Der Euro hat am Montag mit Kursverlusten auf die Wiederernennung des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed reagiert. Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung nach Bekanntwerden der Personalie um etwa einen halben Cent auf 1,1237 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mitte 2020. Schon in den vergangenen Wochen hat der Euro zur Schwäche tendiert. In der Folge legte der Euro allerdings wieder leicht zu und kostet nun 1,1257 Dollar.