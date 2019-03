Dialog Semiconductor kauft Spezialisten für stromsparende Wifi-Chips

Der Chipentwickler Dialog Semiconductor treibt seine Emanzipierung vom Grosskunden Apple mit der Übernahme eines Spezialisten für stromsparende Wifi-Verbindungen voran. Für 45 Millionen US-Dollar (39,8 Mio Euro) in bar soll der Geschäftsbereich für mobile Kommunikation vom Techkonzern Silicon Motion gekauft werden, wie Dialog Semi am Donnerstag in London mitteilte.