Dialysekonzern FMC blickt zuversichtlich in Zukunft

Zudem teilte das Unternehmen mit, zusätzliche Partnerschaften, Investitionen und Akquisitionen in den Fokus nehmen zu wollen. Die Aktie, die am Morgen noch stärker zugelegt hatte, lag nach nach den Neuigkeiten am Nachmittag zuletzt noch mit 0,43 Prozent im Plus.

FMC durchläuft derzeit ein Sparprogramm. Bereits im Februar hatte das Unternehmen angekündigt, dass dieses sich voraussichtlich ab dem laufenden Geschäftsjahr positiv auf das Konzernergebnis auswirken werde. Das diesbezügliche Ziel, im Gesamtjahr 2020 bei Umsatz und Ergebnis im mittleren bis hohen einstelligen Bereich zu wachsen, hatte FMC Ende Juli bestätigt.

Wie es am Donnerstag weiter hiess, soll die Behandlung nierenkranker Menschen über den gesamten Krankheitsverlauf engmaschiger gestaltet werden. So will FMC das Spektrum an Dialyseprodukten und -dienstleistungen etwa um neue Formen der Nierentherapie oder Transplantationen erweitern.

Im Bereich der Akutdialyse will das Unternehmen seine Behandlungen auf weitere nachgestellte Therapiefelder wie die Behandlung von akutem Herz-, Lungen- und Multi-Organ-Versagen ausdehnen./ngu/ssc/stw

(AWP)