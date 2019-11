Diamontech peilt bei IPO Emissionsvolumen von bis zu 68 Millionen Euro an

Das Berliner Medizintechnologie-Unternehmen Diamontech will bei seinem Börsengang in Frankfurt Aktien im Wert von bis zu 68 Millionen Euro auf den Markt bringen. Der Stückpreis der Papiere solle zwischen 32 und 38 Euro liegen, teilte die Gesellschaft am Mittwoch in Berlin mit. Dazu bietet Diamontech rund 1,56 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung an. Im Zuge einer Mehrzuteilungsoption kann das Angebot auf knapp 1,8 Millionen Aktien wachsen.