Nach Annahme des staatlichen Rettungspakets geht bei der Lufthansa der Digital- und Finanzchef Thorsten Dirks von Bord. Der frühere Telekommunikationsmanager war vor drei Jahren zunächst als Chef der Lufthansa-Billigmarke Eurowings in den Vorstand eingetreten. Den erfolgreichen Abschluss der staatlichen Stabilisierungsmassnahme habe er zum Anlass für seinen Rückzug genommen, erklärte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt.