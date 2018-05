Digitalmesse Cebit erwartet bis zu 2800 Aussteller

Knapp einen Monat vor dem Start der radikal veränderten IT-Messe Cebit rechnen die Veranstalter mit 2500 bis 2800 Ausstellern aus 70 Ländern. Zu den ausstellenden Unternehmen zählten auch mehr als 350 Start-ups mit neuen Geschäftsmodellen, teilte die Deutsche Messe AG am Dienstag in Hannover mit. Die neue Cebit sei "schon vor ihrem Start ein Erfolg", urteilte Messechef Oliver Frese. Die Cebit (11. bis 15. Juni) sei "Messe, Konferenz und Networking in einem".