Digitalswitzerland erhält mit Stefan Metzger neuen Geschäftsführer

Der IT- und Telekomverband Digitalswitzerland hat Stefan Metzger per Januar 2022 zum neuen Geschäftsführer ernannt. Der Schweiz-Verantwortliche beim IT-Berater Cognizant folgt auf Nicolas Bürer. Dieser verlasse Digitalswitzerland auf eigenen Wunsch, teilte der Verband am Donnerstag mit.