Digitec Galaxus liefert Pakete künftig auch mit der "Schneckenpost"

Denn durch das neue Feature könne das Unternehmen sein Personal in der Logistik gleichmässiger einteilen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Vor allem der Montag, der jeweils sehr arbeitsintensiv sei, solle erträglicher werden. Auch könne Digitec Galaxus durch die neue Option seine Lieferversprechen verlässlicher einhalten.

Versandhändler wie Digitec Galaxus geraten im Zusammenhang mit überlasteten Angestellten öfters in die Kritik. Die Arbeitsbelastung in der Logistik hat bei solchen Anbietern im Zuge der Coronapandemie und dem verstärkten Paket-Aufkommen massiv zugenommen.

Indem die Kunden die Option "langsame Lieferung" anwählen, nehmen sie eine um ein oder zwei Tage verzögerte Lieferung in Kauf.

Zu vergleichen sei dies mit der A- und B-Frankierung der Schweizerischen Post: Briefe und Pakete mit der normalen Lieferoption - ähnlich der A-Post - kämen fast immer am gleichen Tag an. Beim langsameren Versand habe die Sendung am Tag eins keine Priorität, am Folgetag hingegen schon, erklärt der für das Projekt mitverantwortliche Philipp Mahler in dem Communiqué.

Kunden hätten das neue Feature in den letzten Wochen und Monaten in dutzenden von Kommentaren gewünscht, so Mahler weiter. Günstiger dürfte die "Schneckenpost" jedoch für die Kunden nicht sein. Der Vorteil für die Kunden beschränkt sich laut Mahler vorerst einzig "auf das gute Gefühl, die Mitarbeitenden in der Logistik etwas entlastet zu haben". Wie hoch die Quote der Langsam-Besteller dann tatsächlich sei, müsse sich aber erst zeigen.

kle/tv/jb

(AWP)