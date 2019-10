DIHK-Umfrage: Autobranche blickt pessimistischer in Zukunft

Eine der Schlüsselindustrien in Deutschland, die Autobranche, droht, in eine tiefe Krise zu geraten. Die aktuelle Geschäftslage und die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate in der Autoindustrie und bei den Zulieferern erleiden einen deutlichen Einbruch, wie aus einer neuen Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervorgeht. Die Ergebnisse zur Autobranche liegen der Deutschen Presse-Agentur vor. Der DIHK will sie an diesem Dienstag (29.10.) vorstellen.