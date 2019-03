Direktinvestitionen nach Mexiko in 2018 gestiegen

Am meisten investierten nach Angaben des mexikanischen Wirtschaftsministeriums 2018 die USA. Die Direktinvestitionen gingen im Vergleich zum Vorjahr allerdings um acht Prozentpunkte auf 38,8 Prozent der gesamten Investitionen zurück. Auf Platz zwei lag Spanien mit einem Anteil von 13,1 Prozent an den Direktinvestition. Platz drei vor Deutschland erreichte Kanada mit einem Anteil von zehn Prozent.

Laut einer Umfrage der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer (Camexa) rechneten deutsche Unternehmen von ihrer Seite aus in diesem Jahr mit weniger Investitionen in dem lateinamerikanischen Land. 61 Prozent der Camexa-Unternehmen gaben an, 2019 in Mexiko investieren zu wollen - sieben Prozent weniger als im Ausblick für das vergangenen Jahr./aso/DP/he

(AWP)