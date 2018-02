DKSH baut Healthcare-Kapazitäten in Hongkong aus

Der DKSH-Konzern hat die Kapazitäten in Hongkong für sein Healthcare-Geschäft ausgebaut. Das bestehendes Distributionszentrum im Mapletree Logistics Hub Tsing Yi sei auf 13'000 Quadratmeter vergrössert worden, teilt die Gesellschaft am Mittwoch mit. Über 50 globale Marken würden von hier aus vertrieben, wobei das erweiterte Distributionszentrum hoch automatisiert sei. Finanzielle Angaben werden nicht gemacht. DKSH unterstützt Unternehmen bei ihren Expansionsplänen in Asien.