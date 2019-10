Der auf den Vertrieb in Asien spezialisierte Dienstleister DKSH bietet weitere Dienstleistungen für den IT-Dienstleister Vertiv in Thailand. DKSH wird für das Unternehmen mit Sitz in den USA in Thailand Verkauf und Marketing sowie Nach-Verkaufs-Dienstleistungen für die ganze Produktpalette von Vertiv anbieten, wie DKSH am Donnerstag mitteilte.