DKSH erweitert die Zusammenarbeit mit der im Gesundheitsbereich tätigen Firma KaVo Kerr in Thailand. Die Handelsgruppe solle die Produktpalette des Unternehmens zur Infektionsprävention und -kontrolle vermarkten und an Krankenhäuser und Kliniken in Thailand verteilen, heisst es in einer Mitteilung des Marktexpansionsdienstleisters vom Montag.