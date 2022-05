DKSH erwirbt italienische Victa Food

Die auf Marktdienstleistungen in Asien spezialisierte DKSH expandiert in Europa und übernimmt die italienische Victa Food. Der Zukauf erweitere das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln in Italien und biete gleichzeitig gute Cross-Selling-Möglichkeiten für bestehende Kunden, teilte DKSH am Donnerstag mit.