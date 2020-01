DKSH geht in Asien-Pazifik Partnerschaft mit Beschriftungsspezialisten ein

Die auf Dienstleistungen in Asien spezialisierte DKSH hat einen Auftrag vom deutschen Beschriftungs- und Kennzeichnungsspezialisten Koenig & Bauer Coding erhalten. DKSH werde sich neu um den Vertrieb und das Marketing der "Koenig & Bauer"-Produkte in Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Singapur und Vietnam kümmern, hiess es in einem Communiqué vom Dienstag. Angaben zu den finanziellen Details der Vereinbarung wurden keine gemacht.