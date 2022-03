DKSH hat vom US-amerikanischen Unterehmen RedShift BioAnalytics einen Auftrag zur Vermarktung der MMS-Technologie in der Region Asien/Pafik erhalten. Der Auftrag umfasst Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstleistungen in Korea, Taiwan, Singapur und Thailand, wie DKSH am Mittwoch mitteilte. Über finanzielle Details werden in der Mitteilung keine Angaben gemacht