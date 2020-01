DKSH übernimmt für die LifeScan-Produkte Marketing, Verkauf, Vertrieb und Logistik in den Ländern Philippinen, Vietnam, Malaysia, Thailand, Hongkong und Taiwan, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Auch regulatorische Dienstleistungen für die Zulassung der Produkte werden übernommen. DKSH verfüge in diesen Ländern über ein dichtes Netz an Spitälern, Apotheken und Drogerien, über welches die Diabetes-Produkte von LifeScan vertrieben werden können, wie es weiter hiess.

yr/tp

(AWP)