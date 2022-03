Der Performance Materials-Geschäftsbereich des Vertriebsspezialisten DKSH geht eine Zusammenarbeit mit der Firma Aromatech in Spanien ein. Im Rahmen des Deals werde DKSH den Verkauf, die Logistik und den Vertrieb des Aromatech-Portfolios in Spanien übernehmen, teilte DKSH am Dienstag mit.