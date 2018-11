DKSH Smollan und Signify gründen Partnerschaft in Thailand

DKSH geht über das Joint Venture DKSH Smollan Field Marketing eine Partnerschaft mit dem Beleuchtungsspezialisten Signify in Thailand ein. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen sei die erste in Südostasien und werde die Zusammenarbeit in anderen Ländern der Region voranbringen, schreibt DKSH in einer Mitteilung am Dienstag.