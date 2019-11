DKSH übernimmt die Vertretung des Produktportfolios des deutschen Lager- und Logistikspezialisten Remmert in China, Malaysia, Taiwan and Thailand. Der auf den Vertrieb in Asien spezialisierte Dienstleister wird für Remmert den Verkauf, das Marketing, die Applikationsentwicklung und den Kundendienst anbieten.