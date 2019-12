Der Marktexpansionsdienstleister DKSH und die Kosmetikgruppe S&J International gründen ein Gemeinschaftsunternehmen. Beide Firmen seien zu 50 Prozent beteiligt. Damit könne DKSH sein Portfolio an schnelllebigen Konsumgütern ergänzen und in den lukrativen Schönheits- und Körperpflegemarkt einsteigen, teilte der Handelskonzern am Donnerstag mit.