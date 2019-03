Der Vertriebs- und Dienstleistungskonzern DKSH hat eine Vertriebsvereinbarung mit dem amerikanischen Chemiekonzern Huntsman unterzeichnet. Das Zürcher Unternehmen wird die Produkte der Amerikaner aus Methyl-Di-Isocyanat und Polyol in Indien an die dortige Autoindustrie vertreiben, wie DKSH am Freitag bekannt gab.