DKSH hat einen neuen Auftrag in Taiwan erhalten. Der auf Asien spezialisierte Marketingdienstleister wurde von der deutschen Firma Philipp Kirsch als exklusiver Vertriebspartner für dessen Sortiment von Kühlungslösungen für die Gesundheits-Industrie und Labors im asiatischen Land ernannt. DKSH biete dabei einen Vollservice von der Marktanalyse bis zum After-Sales-Service an, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Montag. Finanzielle Details werden aber nicht genannt.