Die Aktionäre der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis haben an der ordentlichen Generalversammlung 2018 alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen. Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates wurden allesamt bestätigt. Die ehemalige Ski-Olympiasiegerin Dominique Gisin wurde dabei neu für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat gewählt, teilte die Gesellschaft am Freitag mit.