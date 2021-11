Dormakaba-Chefin bezeichnet Geschäftsziele als "ambitioniert, aber realistisch"

Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba hat zuletzt am Investorentreffen für die Zukunft ein Umsatzwachstum von jährlich 3 bis 5 Prozent sowie eine EBITDA-Marge von 16 bis 18 Prozent in Aussicht gestellt. "Ich bin aber überzeugt, dass unsere Ziele realistisch sind. Ambitioniert, ja, aber realistisch", sagte Konzernchefin Sabrina Soussan im Interview mit "Schweiz am Wochenende" (Ausgabe, 28.11.).