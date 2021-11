Dormakaba-Chefin wechselt zur "neuen" Suez

Dies gab ein Aktionärskonsortium des Unternehmens am Dienstag bekannt. Soussan werde sich auf die Umsetzung der Strategie der "neuen Suez" konzentrieren, hiess es laut der Nachrichtenagentur AFP in einer Erklärung der Fonds Meridiam, GIP, Caisse des dépôts und CNP Assurances.

Soussans neuer Arbeitgeber ist in den zwei Hauptgeschäftsbereichen Wasser- und Abfallmanagement tätig. Das Unternehmen generiert einen Umsatz von schätzungsweise fast 7 Milliarden Euro.

Die "neue" Suez ist diesen Sommer aus der Fusion der beiden französischen Versorger Veolia und Suez SA hervorgegangen. In der Gesellschaft wurden vor allem die Aktivitäten von Suez in Frankreich gebündelt und an das genannte Investorenkonsortium veräussert. Mit dem Schritt sollten mögliche wettbewerbsrechtliche Bedenken bereits im Vorfeld ausgeräumt werden.

Bei Dormakaba übernimmt derweil Jim-Heng Lee den CEO-Posten. Der singapurische Staatsbürger wurde vom Verwaltungsrat einstimmig zu Soussans Nachfolger bestimmt, wie Dormakaba mitteilte.

ra/kw

(AWP)