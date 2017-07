Bei Dormakaba kommt es aus Altersgründen zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Dieter Sichelschmidt, COO Access Solutions in der Region DACH, tritt per Ende Jahr in den Ruhestand. Als Nachfolger wurde vom Verwaltungsrat Alwin Berninger designiert. Dieser tritt seine Stelle am 1. Januar 2018 an und wird am Sitz des Segments AS DACH in Ennepetal (Deutschland) tätig sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.