Dormakaba stärkt Service- und Wartungsgeschäft in den Niederlanden mit Zukauf

Alldoorco ist laut einer Mitteilung vom Mittwoch ein bekannter Anbieter für die Wartung, Reparatur und Neuinstallation von industriellen Toranlagen. Das Unternehmen sei mit seiner hohen technischen Kompetenz im Service-Bereich von Torlösungen eine ideale Ergänzung zu dem bestehenden Angebot von Dormakaba im niederländischen Markt.

Alldoorco wurde 1983 gegründet, hat seinen Sitz in Nijkerk und beschäftigt rund 20 Mitarbeitende. Das Unternehmen generierte den Angaben zufolge letztes Jahr einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken. Die Vertragspartner hätten vereinbart, keine weiteren finanziellen Angaben zur Transaktion zu machen, heisst es in der Mitteilung.

uh/ra

(AWP)