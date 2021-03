Das Aargauer Spezialitäten-Chemieunternehmen Dottikon ES hat die Kapitalerhöhung abgeschlossen. Es seien rund 1,27 Millionen neue Aktien platziert worden und der Nettoerlös liege bei rund 199,5 Millionen Franken, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Das Geld soll für die teilweise Finanzierung des Ausbaus am Firmenstandort in Dottikon AG genutzt werden. Die Anteile wurden zu 160 Franken das Stück untergebracht.