Das Aargauer Chemieunternehmen Dottikon ES hat Bernhard Urwyler per 1. März 2020 zum Beirat ernannt. Denn das Unternehmen stehe vor einem Wachstumsschub und erweitere dafür seine Produktionskapazitäten "erheblich". Urwyler werde Dottikon in dieser wichtigen Phase in beratender Funktion unterstützen.